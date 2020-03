Per realizzare un impianto alimentato da fonti rinnovabili, bisogna dimostrare la disponibilità del terreno dove sarà installato l’impianto stesso. Questo il succo della sentenza n. 118 del 26 febbraio 2020 pronunciata dal Tar della Sardegna (allegata in basso), in merito al progetto presentato dalla società San Quirico Solar Power per una centrale da 10 MW […]

