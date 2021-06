Quando si vuole fare una modifica non sostanziale a un progetto di un impianto a fonti rinnovabili già autorizzato dalla Regione, non si deve riaprire l’intero procedimento per valutare nuovamente l’impatto ambientale e paesaggistico dell’impianto modificato. Questo è il parere del Tar della Basilicata espresso in una recente sentenza (link in basso). Nel caso specifico, […]

Potrebbe interessarti anche: