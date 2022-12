Creare una piattaforma PPA (Power Purchase Agreement) dove i consumatori possano acquistare direttamente energia elettrica 100% rinnovabile con orizzonte di medio-lungo periodo (contratti pluriennali), in base alle loro necessità di consumo. È la principale proposta di Confindustria per riformare il mercato elettrico italiano e sfruttare appieno i vantaggi delle energie green, come eolico e fotovoltaico, […]

