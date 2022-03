Oltre 5 GW di nuova potenza da fonti rinnovabili nel 2021 (per la prima volta con 220 MW di batterie), 13 miliardi di euro di investimenti (+27% sul 2020) in buona parte per accelerare la transizione energetica green, ma soprattutto ricavi in forte crescita (+80%) dalla generazione termoelettrica. Sono alcuni dei principali risultati economico-finanziari conseguiti […]

Potrebbe interessarti anche: