È online la delibera relativa alle nuove linee guida per l’installazione e la messa in funzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in Lombardia, la dgr n. XI/4803 del 31 maggio 2021. Lo scorso 31 maggio, come avevamo segnalato su queste pagine (vedi QualEnergia.it), la Giunta lombarda ha infatti approvato delle nuove misure per semplificare […]

Potrebbe interessarti anche: