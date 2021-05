È illegittimo il silenzio della Regione Sardegna oltre i termini perentori fissati dall’art. 19 del d.lgs. n.156/2006 per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di agrovoltaico per circa 300 MW che l’investitore danese, con sede anche in Italia, European Energy proponeva di installare nella zona di Carbonia-Iglesias, tramite diverse società italiane coinvolte nel […]

