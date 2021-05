La capacità di generazione elettrica rinnovabile del nostro paese dovrà quasi raddoppiare in meno di 10 anni, passando dagli attuali 66 GW a 125 GW entro il 2030, per essere in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo prefissati. È da questo semplice calcolo che parte il ragionamento presentato recentemente da Elettricità Futura in audizione […]

