Il 2023 si sta confermando un anno record per gli investimenti mondiali in rinnovabili: trainati dal fotovoltaico sono arrivati a 358 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell’anno, di cui 335 per lo sviluppo di impianti. Si tratta di un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2022, che fa della prima metà […]

