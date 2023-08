Il Gse non può togliere gli incentivi a un impianto a fonti rinnovabili, se chi lo gestisce è effettivamente il responsabile dell’impianto, anche se non è ancora intestatario della relativa autorizzazione, a causa di una mancata voltura. È il principio illustrato da una recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso in […]

Potrebbe interessarti anche: