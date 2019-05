Un'analisi degli economics per il fotovoltaico e l'eolico in Italia.

Se guardiamo ai costi di produzione del MWh, intesi come LCOE, oggi il fotovoltaico batte quasi sempre nettamente l’eolico. In uno scenario in cui gli impianti devono valorizzare l’elettricità sui mercati spot, la produzione di energia dal vento recupera però parte del suo svantaggio riuscendo a vendere anche nelle ore in cui i prezzi sono […]

