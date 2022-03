Al 31 dicembre 2021 in Italia risultano installati complessivamente 57,7 GW di potenza a rinnvabili. Secondo l’Osservatorio Fer realizzato da Anie Rinnovabili, associazione di Anie Federazione, Nell’anno da poco concluso, si sono infatti aggiunti 1.397 MW, il 70% in più di capacità connessa rispetto al 2020, anno segnato dal Covid, e il 15% in iù […]

Potrebbe interessarti anche: