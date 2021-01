Con il decreto dirigenziale n. 569 del 28 dicembre 2020, la Regione Campania ha stabilito una serie di nuove regole per la presentazione delle domande di Autorizzazione unica per le fonti rinnovabili (di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003). Il decreto (pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione del 4 gennaio 2021), in particolare, affronta diversi […]

Potrebbe interessarti anche: