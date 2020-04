L’evoluzione delle energie rinnovabili in Europa sulla scia della pandemia da coronavirus, nel breve termine, continuerà senza ripercussioni devastanti per quanto riguarda i progetti di grande taglia già approvati, le cui scadenze saranno semplicemente rimandate, senza troppi pericoli di cancellazione. Ma per il medio periodo c’è più incertezza e lo sviluppo delle fonti rinnovabili dipenderà […]

