Una carrellata dei dati e delle previsioni diffuse da Bloomberg New Energy Finance per il nuovo anno.

Fonti rinnovabili, auto elettriche, batterie per l’accumulo energetico, combustibili fossili, sostenibilità ambientale, economia circolare: come sarà il 2020 per questi (e altri) temi? Dopo aver diffuso i dati sugli investimenti in rinnovabili nel 2019, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ha provato a stimare quello che potrebbe accadere nel nuovo anno, pubblicando una serie di dieci […]

Potrebbe interessarti anche: