Reintroduzione della cessione del credito corretta in modo da non danneggiare i piccoli, apertura agli incentivi del Fer 1 anche per progetti su cave che sono terreni agricoli, semplificazioni e molto altro… Nella proposta di legge a firma Davide Crippa, l’ex sottosegretario torna con vari aggiustamenti su diversi dossier lasciati aperti quando era responsabile per […]

