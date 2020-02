La Regione Liguria ha modificato le disposizioni che regolano gli iter autorizzativi per la realizzazione di opere edili e di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le novità, in vigore dal prossimo 27 febbraio, sono contenute nella legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1. Per quanto riguarda gli impianti FER, con una modifica alla Lr 10/2012 […]

