Il Covid-19 avrà un impatto fortemente negativo anche sul mercato delle energie rinnovabili, per diversi anni. Lo ha indicato a QualEnergia.it Catherine Robinson, Direttore esecutivo per il gas, l’elettricità e i future energetici della società di ricerche IHS Markit Global Power and Renewables. Nel breve termine, il settore sarà limitato da vincoli logistici e di […]

Potrebbe interessarti anche: