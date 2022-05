“Le Regioni sempre più spesso vengono relegate a mere osservatrici di quanto il Governo nazionale decide per i territori regionali. Soprattutto negli ultimi decreti si tende a sottrarre competenze in materia di FER alle Regioni, cercando talune volte di superare anche in maniera evidente prìncipi di leale collaborazione istituzionale, previsti dalla Costituzione”. È questo uno […]

