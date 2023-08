C’è tempo fino al prossimo 4 settembre 2023, per inviare al Gse le proprie osservazioni sulle regole applicative per la gestione delle garanzie d’origine (GO). Lo comunica lo stesso Gse in una nota, spiegando di aver pubblicato un nuovo documento di consultazione, volto ad acquisire “ulteriori elementi utili alla definizione delle Regole Applicative relative alla […]

Potrebbe interessarti anche: