Non si può dividere un impianto a fonti rinnovabili in più richieste di autorizzazione per diversi progetti, tramite un artato frazionamento, allo scopo di eludere una valutazione unitaria del progetto complessivo, perché si teme che tale valutazione potrebbe più facilmente incorrere in pareri negativi, ad esempio delle Soprintendenze. Questa, in sintesi, la motivazione che ha […]

