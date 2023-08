Non si può negare l’autorizzazione per un nuovo impianto a fonti rinnovabili senza motivazioni adeguate, limitandosi a richiamare i pareri sfavorevoli, non vincolanti, espressi dal ministero della Cultura e dalle amministrazioni competenti in materia ambientale. Questo, in sintesi, il giudizio del Tar della Puglia in una recente sentenza (link in basso), che accoglie il ricorso […]

Potrebbe interessarti anche: