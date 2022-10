Una Provincia non può lasciare in sospeso il suo parere, in un procedimento relativo al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per la realizzazione di un nuovo impianto a fonti rinnovabili, perché sui temi ambientali non vale la regola del silenzio-assenso. Questo, in sintesi, il giudizio del Tar Puglia in una recente sentenza. Nel caso specifico, […]

