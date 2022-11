L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sostiene finanziariamente le imprese del settore agricolo e agroalimentare che investono anche in risparmio energetico e energia rinnovabile. Si tratta del bando “ISMEA Investe” (allegato in basso) che ha una dotazione finanziaria complessiva di 100 milioni di euro. Le risorse saranno distribuite attraverso due modalità di […]

