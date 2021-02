La transizione energetica con al centro le fonti rinnovabili è uno dei pilastri del nuovo piano industriale 2021-2030 di A2A, che investirà 10 miliardi di euro per de-carbonizzare la produzione di energia elettrica e per migliorare la flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico. In una recente intervista al Corriere Economia, Renato Mazzoncini, amministratore delegato […]

