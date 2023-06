Il settore del fotovoltaico europeo è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di creare 30 GW di capacità manifatturiera in Europa entro il 2025? La risposta, in sintesi, è no. Il riscontro è sostanzialmente negativo anche rispetto alla riformulazione più recente di questo obiettivo, spostato al 2030 nell’ambito del Net-Zero Industry Act (NZIA) europeo, che è parte […]

Potrebbe interessarti anche: