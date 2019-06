La Regione Umbria ha pubblicato la procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale. La delibera.

Con Dgr n. 582 del 6 maggio 2019, la Regione Umbria ha pubblicato le specificazioni tecniche e procedurali in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). Con la delibera, spiega una nota della Regione, sono state stabilite regole uniformi per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del […]

