Nella crisi in atto, per aumentare il livello di sicurezza del Paese bisogna puntare sull’efficienza energetica. Per questo “va considerata con urgenza la necessità di riformare il bonus 110% in un’ottica di maggiore semplicità, ed efficacia, introducendo aliquote modulari sulla base dei risultati di efficienza energetica e stabilizzando l’incentivo per almeno un decennio.” La proposta […]

