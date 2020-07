Il decreto che in attuazione del Dl “Crisi aziendali” del settembre 2019 dovrebbe stabilire le nuove sanzioni Gse per le irregolarità sugli impianti a rinnovabili incentivati “è in corso di adozione” e il MiSE lo emanerà “quanto prima, identificando la tipologia di violazione oggetto di decurtazione, in luogo della decadenza, e la relativa percentuale di […]

Potrebbe interessarti anche: