Cina protagonista assoluta, Stati Uniti e Giappone perdono terreno, Italia indietro. È questa la fotografia dell’andamento globale dei brevetti nel 2021, nella nuova edizione del rapporto “L’innovazione energetica bussola del cambiamento” presentato oggi, giovedì 6 luglio, dall’Istituto per la Competitività (I-Com). Anche per i brevetti specifici in campo energetico, il quadro è analogo a quello […]

Potrebbe interessarti anche: