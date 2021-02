Il Gse informa che è disponibile la versione aggiornata del “Manuale Utente per la Richiesta di Trasferimento di Titolarità” (qui sotto). Le principali modifiche e novità apportate al Manuale Utente – si spiega in una nota – sono: la definizione delle procedure da seguire in caso di presenza di cessione del credito per le convenzioni […]

