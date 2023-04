Potrebbe esserci un abuso di posizione dominante nei mercati della installazione e della gestione di colonnine per la ricarica elettrica in Italia, da parte di Enel X e delle altre società Enel attive in questo segmento. Questo quanto dovrà verificare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con un’istruttoria sulle società del gruppo che operano […]

Potrebbe interessarti anche: