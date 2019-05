Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

La colonnina di distribuzione di energia elettrica situata in luoghi pubblici o privati fruibili al pubblico è, di fatto, un “distributore automatico” e, pertanto, il servizio va assoggettato agli obblighi previsti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ferma la possibilità di emettere fattura. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle […]

