Come le infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’elettricità potranno supportare il processo di decarbonizzazione? Secondo molti osservatori sarà necessario ridisegnare il modello di governance e l’evoluzione tecnologica delle reti. In Europa il dibattito è aperto (vedi La governance delle reti non funziona, lo dice l’Europa), ma in Italia, al momento, la realizzazione di nuove centrali […]

Potrebbe interessarti anche: