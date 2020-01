Gli operatori fotovoltaici ed eolici hanno coperto per intero la capacità di energia rinnovabile messa a loro disposizione dai registri previsti dal cosiddetto decreto Fer1, con l’eccezione della potenza disponibile per il FV in sostituzione dell’amianto. Degli impianti eolici onshore e fotovoltaici, nessuno è stato proposto su discarica, criterio che avrebbe dato priorità in graduatoria, […]

Potrebbe interessarti anche: