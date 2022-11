Le Regioni non possono sospendere in modo arbitrario i procedimenti per autorizzare la costruzione di nuovi impianti a fonti rinnovabili, neanche in via temporanea per attendere la definizione delle aree idonee in cui realizzare detti impianti. Lo afferma la Corte costituzionale in una recente sentenza (link in basso), intervenendo sulle questioni di legittimità costituzionale, promosse […]

