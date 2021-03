Contributi dalla Regione Marche per l’installazione di impianti di ventilazione meccanica (VMC) nelle aule scolastiche. L’obiettivo è rendere migliore la qualità dell’aria e quindi lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza, soprattutto a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La misura è rivolta ai comuni e province delle Marche e prevede risorse per 2.000.000 € (4.000 €/aula per un […]

Potrebbe interessarti anche: