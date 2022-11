La Regione Lazio premia progetti che propongono soluzioni innovative per il recupero delle sostanze preziose da pannelli solari in via di smaltimento. La changelle “Terre rare“, in collaborazione con ENEA, si concentra sulle sostanze preziose che compongono i pannelli fotovoltaici ma che non hanno ancora filiere consolidate, le cosiddette “Terre Rare”: indio, gallio, tellurio, neodimio e disprosio. Il […]

