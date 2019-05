La produzione di un parco eolico esistente si può migliorare in diversi modi e in maniera redditizia, ma nel 2018 solo il 2,6% dei parchi è stato "ritoccato" : il grande ostacolo è la burocrazia.

L’evoluzione della tecnologia eolica e la prossima fine degli incentivi – in vari casi già raggiunta – alimentano fra gli operatori la consapevolezza che serva un ammodernamento (revamping) o un potenziamento (repowering) dei loro impianti. Come sappiamo, il revamping prevede solo la sostituzione di alcune componenti obsolete e non modifica la configurazione di un impianto […]

