Il nuovo termine entro cui i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto energia devono presentare l’eventuale comunicazione di adesione all’opzione prevista dal decreto legislativo 118/2020 sui Raee da fotovoltaico è il 30 aprile 2022. Per questi impianti è in corso il calcolo delle quote a garanzia. Questa è la proroga comunicata dal Gse […]

