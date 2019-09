Il fotovoltaico ha trainato il boom delle rinnovabili negli ultimi dieci anni, con 1.300 miliardi di dollari investiti nel mondo e oltre 630 GW di potenza installata. Dati in sintesi dall’ultimo rapporto Unep-BNEF.

Il solare ha guidato la crescita dirompente degli investimenti in nuova energia rinnovabile dal 2010 al 2019, secondo i numeri pubblicati nel rapporto Global Trends in Renewable Energy Investment 2019, commissionato a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dall’Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite. Si parla di 1.300 miliardi di dollari complessivamente investiti nel fotovoltaico […]

