Litio, cobalto, rame, neodimio, terre rare: queste e altre commodity minerarie sono indispensabili per una transizione energetica globale accelerata verso le tecnologie pulite, dalle fonti rinnovabili alle batterie. La domanda di diversi metalli è destinata quindi a crescere moltissimo nei prossimi anni, portando con sè qualche rischio per le filiere green. In particolare, aumenti di […]

