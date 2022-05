I lavori edilizi effettuati sulle pertinenze degli edifici non hanno un proprio limite separato di spesa, ma rientrano nel limite previsto per gli interventi svolti sulle unità abitative al cui servizio sono poste le pertinenze. È questo il succo della risposta fornita dal sottosegretario alle Finanze, Federico Freni, a una recente interrogazione in commissione Finanze della […]

