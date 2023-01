Anche la Regione Puglia seleziona progetti per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Con Determinazione n.1064 del Dirigente della Sezione Competitività, è infatti stato approvato l’Avviso Pubblico (allegato in basso) finalizzato alla selezione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, Componente 2 “Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete […]

