Tra i vari strumenti messi in campo dalla Commissione europea per accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, portandole in linea con i nuovi obiettivi del 2030, c’è anche il “meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile” previsto dal regolamento di esecuzione Ue 2020/1294. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea del 17 settembre, è legato a […]

