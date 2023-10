La Provincia di Trento assegna contributi alle famiglie che vogliono sostituire vecchie stufe o caldaie alimentate a biomassa. Il bando (allegato in basso) annunciato ad agosto (vedi In Trentino contributi per sostituire impianti termici a biomassa obsoleti) e pubblicato nei giorni scorsi, ha una dotazione finanziaria di 1,7 milioni di euro. Il contributo è destinato […]

