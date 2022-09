La Provincia Autonoma di Trento assegna contributi ai giovani agricoltori per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Il bando (allegato in basso) rientra nel PSR 2014-2020, Operazione 6.1.1 “Giovani agricoltori” e può contare su una dotazione finanziaria di 3.339.393 euro. Per essere ammissibili i progetti dovranno riguardare attività riconducibili ad almeno uno dei seguenti obiettivi: a) filiere corte […]

