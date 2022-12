La Regione del Veneto mette a disposizione 4 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca industriale che riguardano attività produttive, ricerca e innovazione. Il bando (allegato in basso) dà la possibilità alle imprese, anche in collaborazione con organismi di ricerca, di costruire prototipi – in ambiente di laboratorio o in un ambiente […]

Potrebbe interessarti anche: