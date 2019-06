Un sistema troppo antico, supportato da meccanismi superati e tasse aggiuntive, rende difficoltoso il rientro degli investimenti degli autoconsumatori belgi. Qualche modello più avanzato per l’autoconsumo collettivo.

Quali sono gli schemi e le possibilità per il ruolo dei prosumer nei Paesi europei? Continuiamo il nostro excursus iniziato con l’autoconsumo nei condomini in Austria. Un recente documento, sviluppato nell’ambito del progetto Horizon 2020 “PV-Prosumers4Grid” (allegato in basso), cerca di rispondere a questa apparentemente semplice domanda, riportando le linee guida per progetti di autoconsumo […]

