Tra le varie proroghe pubblicate oggi dal Gse, c’è n’è una vitale per molti impianti che puntano agli incentivi del decreto Feri, il DM 4 luglio 2019, garantendosi le tariffe del “vecchio” decreto del 2016. Slitta infatti il termine ultimo per entrare in esercizio e accedere alla “tariffa di riferimento” prevista dal DM 23 giugno […]

