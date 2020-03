Poste Italiane spa ha prorogato la scadenza della partecipazione al bando per affidamento congiunto della progettazione, esecuzione, manutenzione e conduzione di impianti fotovoltaici grid-connected da realizzarsi in tutta Italia presso gli edifici di proprietà di Poste Italiane S.p.A. e società del gruppo. La scadenza è adesso al 15 maggio 2020, ore 13 (termine per la […]

